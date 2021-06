Pandemie Diese Corona-Regeln gelten ab 14. Juni in Sachsen

In Sachsen gelten ab dem 14. Juni neue Corona-Regeln. MDR SACHSEN fasst die aktuellen Regeln der sächsischen Corona-Schutzverordnung zusammen. Sie gilt vorerst bis einschließlich 30. Juni und orientiert sich weiterhin an den Inzidenzzahlen des Robert-Koch-Instituts.



Die Inzidenzwerte, bei denen jeweils neue Regelungen gelten liegen bei 35, 50, 100 und 165. Dabei muss der Inzidenzwert IMMER von gewisser Stabilität sein. Dabei gilt die 5+2-Regel. Das heißt: Wird die nächstniedrige Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen erreicht, treten am übernächsten Tag Lockerungen ein. Wird die nächsthöhere Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen erreicht, treten Verschärfungen am übernächsten Tag ein. Die Stadt bzw. der Landkreis, bei der oder dem sich Änderungen ergeben, weil der Schwellenwert über- oder unterschritten wurde, muss die Änderung der Regeln öffentlich bekannt machen. In den meisten Landkreisen in Sachsen liegt derzeit die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 35.