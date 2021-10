Das sächsische Kabinett hat am Dienstag eine neue Corona-Schutzverordnung beschlossen, die vom 21. Oktober bis zum 17. November gilt. Die Verordnung sieht unter anderem vor, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besucherinnen und Besuchern ohne Begrenzung zu ermöglichen, wenn die 2G-Regeln eingehalten werden können. Bei solchen Veranstaltungen kann bis zum Erreichen der sogenannten Vorwarnstufe auf Regeln wie Kontakterfassung und Besucher-Höchstgrenzen verzichtet werden. Notwendig ist allerdings ein genehmigtes Hygienekonzept. Auch mit Erreichen der Vorwarn- oder Überlastungsstufe sind die Veranstaltungen laut Kabinett weiterhin möglich. Sofern die Veranstaltung in Flanier- und Verweilbereiche aufgeteilt werden, könne in den Flanierbereichen auf Kontakterfassung, 3G-Regelung und Maskenpflicht verzichtet werden.