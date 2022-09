Einen erneuten Lockdown zur Eindämmung der Pandemie im Freistaat schloss Köpping am Dienstag aus. Die neue Corona-Schutzverordnung für Sachsen soll nach einer Anhörung dann Ende September vom Landtag beschlossen werden und ab dem 1. Oktober gelten. Ablaufdatum soll der 7. April 2023 werden, erklärte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in Dresden.

Ab 1. Oktober sind dann wie bisher folgende Schwellenwerte geplant: Sind 180 Intensivbetten in den Kliniken mit Corona-Patienten belegt, soll die Vorwarnstufe ausgerufen werden, bei 420 Intensivbetten die Überlastungsstufe. "Sollten wir in die Nähe der Zahlen kommen, müssen wir darüber reden, die Maßnahmen zu verändern", kündigte Köpping an. Noch sei die Lage aber entspannt: Am Dienstag waren laut Ministerium 44 Betten auf den sächsischen Intensivstationen mit Covid-Patienten belegt.