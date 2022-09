Die sächsische Staatsregierung hat die bestehende Corona-Schutzverordnung ohne Änderungen verlängert. Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, gilt die Verordnung bis einschließlich 1. Oktober. Damit bleiben die Basisschutzmaßnahmen in Sachsen in Kraft. Ab 1. Oktober soll dann das neue Infektionsschutzgesetz bundesweit in Kraft treten.