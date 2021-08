Nach der Corona-Pause organisieren immer mehr Veranstalter wieder Floh- und Trödelmärkten in Sachsen - so auch am kommenden Wochenende. Erstmals seit längerer Zeit gibt es am Sonnabend den Dresdner Elbeflohmarkt. Man sei gekommen, um zu bleiben, hieß es auf der Website des Veranstalters mit Unternehmenssitz bei Köln. Um sich vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen, müssen Gäste und Verkäufer den Informationen zufolge Abstand halten und eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Ähnliches gilt laut Schutzverordnung auch auf dem Trödelmarkt an der Dresdner Galopprennbahn, der ebenfalls am Wochenende stattfindet. Neben dem Angebot von gut 160 Händlern erwartet die Besucher im Stadtteil Seidnitz Livemusik und eine Eisenbahn für Kinder. Zur Corona-Kontaktnachverfolgung bittet der Veranstalter, die Dresdner "Pass4all"-App zu nutzen.

Bis 35er-Inzidenz kein Negativtest notwendig

Für die Landeshauptstadt seien bis Sonnabend die Regelungen für den Schwellenbereich der Inzidenz von zehn bis 35 anzuwenden, sagte eine Stadtsprecherin. An strengere Corona-Regeln müssen sich am Sonnabend auch die Besucher des Flohmarkts an der Leipziger Eisenbahnstraße halten. In der bevölkerungsreichsten Stadt Sachsens gilt seit Dienstag in Läden und Geschäften wieder eine Maskenpflicht beim Einkaufen. Reißt die Inzidenz den Wert von 35, müssen Trödelmarktbesucher laut Verordnung zusätzlich einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test vorzeigen. Davon ist Leipzig aber noch weit entfernt.

Kleiner Markt an der Talsperre Pöhl