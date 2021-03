Im Freistaat steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter an. Das führt auch zu immer höheren Inzidenzwerten in den Kreisen und kreisfreien Städten. Doch nicht überall liegt die Inzidenz dauerhaft über dem Grenzwert von 100. Die Folge ist ein Flickenteppich von strengeren Regeln und ebenfalls bestehenden Lockerungen. MDR SACHSEN erklärt, was wo möglich ist.