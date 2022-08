Die sächsische Staatsregierung hat die bestehende Corona-Schutzverordnung ohne Änderungen verlängert. Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, gilt die Verordnung bis einschließlich 10. September. Damit bleiben die Basisschutzmaßnahmen in Sachsen in Kraft.

Begründet wird die Verlängerung mit der aktuellen Infektionslage. Laut Robert Koch-Institut lag die Wocheninzidenz in Sachsen am Donnerstag bei 296,3 und damit bundesweit im unteren Feld. Der Wert gibt die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Menschen in einer Woche an. Im Freistaat kamen binnen 24 Stunden weitere 2.555 Fälle dazu, 8 Menschen starben an oder mit dem Coronavirus.