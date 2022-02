Nach Kontrollen Sachsen: Knapp 70 Läden und Kneipen wegen Corona-Verstößen geschlossen

Ein stadtbekanntes Reformhaus haben Behörden in Radebeul vorübergehend geschlossen. Die Betreiber verweisen auf einem Aushang selbst auf Mängel im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung hin und haben es damit prompt in die Lokalzeitung geschafft. Doch auch anderswo in Sachsen haben Gesundheits- und Ordnungsbehörden Kneipen und Läden vorübergehend dicht gemacht, weil oft Hygienekonzepte fehlen. Manchmal gab es auch nur eine Ermahnung, ein Bußgeld und die Chance zur Nachbesserung.