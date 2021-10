Die Weihnachtsmärkte in Sachsen sollen in diesem Jahr wieder stattfinden. Die konkreten Regeln dafür werden derzeit noch diskutiert. In der neuen Corona-Verordnung, die ab 21. Oktober gelten soll, werden diese dann festgelegt. Doch schon jetzt gibt es Kritik an den Plänen. Etwa vom Zwickauer Landrat Christoph Scheurer (CDU).