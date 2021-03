Sachsen will wegen der Corona-Pandemie die individuelle Regelstudienzeit erneut verlängern. Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow erklärte, Studierende brauchten Klarheit für das bevorstehende Sommersemester. Es zeichne sich ab, dass Studieren wegen der Corona-Pandemie weiterhin mit Einschränkungen verbunden sei. Deshalb ließe sich bei einem Teil das Studium nicht in der Regelstudienzeit absolvieren. Sie beträgt in Deutschland für Bachelor-Studiengänge meist sechs Semester. Derzeit bereite man die rechtlichen Voraussetzungen für eine Verlängerung vor.