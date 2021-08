Corona-Statistik RKI: Nur noch drei Landkreise in Sachsen unter Zehner-Wocheninzidenz

Die Zahl der Corona-Fälle in Sachsen steigt weiter an. Die Wocheninzidenz gibt das RKI mit knapp 15 an. Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen wieder bei 44.