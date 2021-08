In Sachsen liegt die 7-Tage-Inzidenz auch am Sonntag bei 15,1. Das geht aus der in der Nacht zum Sonntag veröffentlichten Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Unter der Zehner-Marke liegen im Freistaat mit Stand Sonntag vier Landkreise: Bautzen, Vogtlandkreis, Meißen und Görlitz. Mit 23,9 hat die Stadt Dresden die höchste 7-Tage-Inzidenz. Allerdings werden durch die Gesundheitsämter am Wochenende keine Infektionszahlen übermittelt.