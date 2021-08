RKI-Statistik 572 Corona-Neuerkrankungen binnen einer Woche in Sachsen

Die Zahl der Corona-Erkrankten in Sachsen steigt weiter an. Das RKI meldet aktuell eine Inzidenz von 14. Über der Zehner-Marken liegen am Mittwochmorgen zwei Großstädte und sechs Kreise. Chemnitz liegt zwar wieder darunter. Wegen der hohen Wocheninzidenz in den vergangenen Tagen gelten ab heute dennoch strengere Corona-Regeln.