Die Landkreise Nordsachsen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge liegen den vierten Tag in Folge bei einer 7-Tage-Inzidenz über 10. Sollte der Trend auch am Sonnabend anhalten, werden ab Montag in beiden Landkreisen die Corona-Regeln verschärft. So würden zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen wieder verschärft werden und beim Einkaufen wieder eine Maskenpflicht gelten.