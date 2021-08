Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen stagniert. Das geht aus den in der Nacht zum Dienstag veröffentlichten Daten des Robert-Koch-Instituts hervor. Die beruhen auf Meldungen der kommunalen Gesundheitsämter. Mit Ausnahme des Landkreises Görlitz (6,4) liegt die Wocheninzidenz in allen Regionen und Großstädten im Freistaat seit mehreren Tagen konstant über der Zehner-Marke. Deshalb gelten ab Mittwoch in allen Regionen außer den Landkreisen Bautzen und Görlitz wieder strengere Corona-Regeln, wie Maskentragepflicht in Geschäften, im Vogtlandkreis treten diese bereits am heutigen Dienstag in Kraft. Die höchste Wocheninzidenz in Sachsen weist am Dienstagfrüh die Landeshauptstadt Dresden mit 33,8 auf.



Bundesweite ist Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen nach mehr als einem Monat erstmals wieder leicht gesunken. Wie das RKI mitteilte, liegt sie aktuell bei 74,8. Gestern waren es 75,8.