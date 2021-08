Die Corona-Zahlen in Sachsen steigen weiter leicht an. Laut jüngster Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz ins Sachsen bei 15,8. Über dem Zwanziger-Wert bei der Wocheninzidenz liegen im Freistaat aktuell der Landkreis Leipzig (28,3), die Landeshauptstadt Dresden (26,6) und die Stadt Chemnitz (21,2). Die Zahlen am Montag sind nur bedingt aussagekräftig, da viele Gesundheitsämter am Wochenende keine Daten an das RKI übermitteln. Die bundesweite Wocheninzidenz wird aktuell mit 56,4 angegeben.