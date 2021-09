Laut Intensivregister wurden am Dienstag in Sachsen 25 Menschen mit einer Corona-Erkrankung auf Intensivstationen behandelt, 15 von ihnen mussten beatmet werden.



In Sachsen sind ab Freitag Auffrischungsimpfungen möglich. Damit soll verhindert werden, dass der Impfschutz gegen Corona nachlässt. Wie das Sozialministerium in Dresden mitteilte, wird eine sogenannte Booster-Impfung über 70-Jährigen und Menschen mit Immunschwäche angeboten. Sie erhalten eine Dosis eines mRNA-Impfstoffs. Die Auffrischungsimpfung soll im Abstand von mindestens sechs Monaten nach der Zweitimpfung verabreicht werden. Dafür müssen keine Termine in den Impfzentren vereinbart werden.