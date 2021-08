Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen ist bis Montagfrüh auf 20,3 gestiegen. Das hat das Robert-Koch-Institut (RKI) in der Nacht mitgeteilt. Am Sonntag hatte der Wert noch bei 19,7 gelegen. Allerdings melden viele Gesundheitsämter an Wochenenden keine aktuellen Zahlen. Die höchste Wocheninzidenz meldet im Freistaat die Landeshauptstadt Dresden mit 35,4, die niedrigste mit 10,4 der Landkreis Görlitz.



Sachsen bleibt bei den Inzidenzen damit weiterhin deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, der laut RKI aktuell bei 75,8 liegt. Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 4.559 Corona-Neuinfektionen, aus Sachsen 43.