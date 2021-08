Corona-Überblick Alle Regionen in Sachsen überschreiten 10er-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen ist am Sonntag auf 19,7 gestiegen. Das hat das Robert-Koch-Institut (RKI) mitgeteilt. Am Sonnabend hatte der Wert noch bei 18,6 gelegen. Im Vergleich zum Vortag meldeten die sächsischen Gesundheitsämter 132 neue Corona-Infektionen an das RKI. An Wochenenden wird allerdings weniger getestet und gemeldet.