Gegen den Bundestrend in der Corona-Pandemie stagnieren in Sachsen die Zahlen bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Laut aktueller Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen liegt die Wocheninzidenz im Freistaat bei 14,7. Den höchsten Wert weist weiterhin der Landkreis Leipzig mit 27,9 auf, den niedrigsten der Landkreis Görlitz mit 2,8. In den vergangenen sieben Tagen haben die sächsischen Gesundheitsbehörden 600 nachgewiesene Neuinfektionen mit dem Coronavirus an das RKI gemeldet. Ab heute gelten im Erzgebirgskreis (12,2) wieder strengere Corona-Regeln, so etwas eine Maskentragepflicht beim Einkaufen.