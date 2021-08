Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen im Freistaat steigt nur sehr langsam an. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie bei 18,6. Am Freitag hatte der Wert noch 18,5 betragen. Damit liegt der Wert für Sachsen deutlich unter der bundesweiten Inzidenz von 72,1. Den Angaben zufolge haben die Gesundheitsämter deutschlandweit innerhalb von 24 Stunden rund 10.300 neue Fälle registriert. Das sind gut 2.200 mehr als am vergangenen Sonnabend.