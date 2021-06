Sachsen Arbeitsagentur: Corona-Folgen noch ein Jahr

Hauptinhalt

Bildrechte: Tobias Thiergen

Die Arbeitsagentur Sachsen rechnet damit, dass die Folgen der Corona-Pandemie für den Arbeitsmarkt frühestens in einem Jahr überwunden sein werden. Der Chef der Regionaldirektion in Chemnitz, Hansen, sagte MDR AKTUELL, die jüngsten Zahlen vom Februar zeigten, jeder zehnte Beschäftigte in Sachsen sei in Kurzarbeit gewesen, 25.000 Firmen insgesamt hätten Kurzarbeit beantragt.