Der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), Klaus Heckemann, hat am Freitag alle über 60-Jährigen zur Booster-Impfung aufgefordert. Sie gehörten zu einer besonders gefährdeten Gruppe und eben nicht nur die über 80-Jährigen, betonte Heckemann und ergänzte, aus einer Intensivstation komme man nur zu 50 Prozent wieder lebend heraus. Auch Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatte zuvor an Menschen im Alter von über 60 Jahren appelliert, sich impfen und boostern zu lassen.

KVS-Vorstandschef Heckemann machte in diesem Zusammenhang den Vorschlag, das Land solle alle über 60-Jährigen per Post anschreiben und auf Impfmöglichkeiten hinweisen. Ein solches Schreiben solle als Erinnerung und nicht als Aufforderungen formuliert werden. Viele Menschen dieser Altergruppe erkrankten schwer oder schwerst. Betroffen seien dabei auch Personen ohne bekannte Vorerkrankungen. Symptome würden oft zu leicht genommen, so Heckemann. Der Mediziner empfiehlt deshalb zügig einen Arzt zu konsultieren, sobald die Symptome schwerer werden.

Köpping findet den Vorschlag eines persönlichen Anschreibens dieser Altersgruppe prinzipiell gut und will den Vorschlag mit ins Kabinett nehmen.



Laut Heckemann werden in dieser Woche in Sachsen insgesamt gut 250.000 Impfungen verabreicht. Er habe als Hausarzt die Erfahrung gemacht, dass auch am Wochenende Impftermine in Praxen angeboten würden. Jedoch seien nicht alle diese Termine ausgebucht. Ministerin Köpping verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass nicht alle Arztpraxen, die impfen, auch bereit seien, sich auf der Internetseite des Ministeriums einzutragen. Offenbar gebe es Sorge vor Impfgegnern, die mobil machen könnten.