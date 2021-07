Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, liegt der Wert jetzt bei 14,3. Am Sonntag hatte die Inzidenz bei 13,8 gelegen, vor einer Woche betrug sie 10,3. Sie ist bislang ein Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Auflagen. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 958 Corona-Neuinfektionen.



In der Regel sind die Zahlen an Montagen nur bedingt aussagekräftig, weil an Wochenenden weniger getestet wird und weniger Ergebnisse übermittelt werden.