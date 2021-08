In Sachsen sind in den vergangenen sieben Tagen 241 Corona-Neuinfektionen von den Gesundheitsbehörden nachgewiesen worden. Das geht aus der in der Nacht veröffentlichten Statistik des Robert Koch-Instituts hervor. Die Wocheninzidenz liegt aktuell bei sechs - weiterhin deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (18,5).