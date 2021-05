In Sachsen können sich Jugendliche ab 14 Jahren schon ab dieser Woche um einen Termin für eine Corona-Schutzimpfung bemühen. Wie Ministerpräsident Michael Kretschmer am Montag ankündigte, soll dies in einigen Impfzentren möglich sein. Er verwies auf die Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde, den Biontech-Wirkstoff für Heranwachsende ab 12 Jahren freizugeben. Die formale Zulassung durch die EU-Kommission steht noch aus. Bereits beschlossen ist das Ende der Impfpriorisierung in Deutschland. Sie entfällt ab dem 7. Juni.