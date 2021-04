Weil viele Menschen auf die Statistiken schauen und sagen: Naja, ganz so schlimm wie zu Weihnachten und Neujahr ist es ja noch nicht. Wir sehen aber bereits, dass die Patienten, die wir momentan betreuen, länger im Krankenhaus liegen. Das heißt, selbst mit einer geringeren Zunahme an intensivpflichtigen Patienten werden unsere Intensivstationen mehr als voll werden.

Gleichzeitig ist auch die Belastung der Corona-Intensivstationen in den Nachbarbundesländern gestiegen. Eine Verlegung, wie wir sie in der Weihnachtszeit vorgenommen haben, ist momentan nicht möglich. Wir sind in Sachsen auf uns allein gestellt. Noch geht das, aber wir wollen darauf hinweisen, dass wir in eine äußerst gefährliche Situation kommen können.