Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Montagmorgen in Sachsen bei 10,5. Das geht aus der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Da Dresden heute bereits den siebten Tage in Folge über der Zehner-Marke liegt, gelten wieder strengere Corona-Auflagen in der Landeshauptstadt. So muss unter anderem in Geschäften wieder ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. In Museen, Kinos, Konzerthäusern oder Theatern sowie bei Sportveranstaltungen gilt wieder eine Testpflicht, wenn der Abstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Und in Innenräumen von Restaurants werden die Kontaktdaten wieder erfasst.