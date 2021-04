Michael Kretschmer am Donnerstag während eines Klinikbesuches in Plauen.

Michael Kretschmer am Donnerstag während eines Klinikbesuches in Plauen. Bildrechte: dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert alle Menschen dazu auf, über Ostern die Kontakte zu reduzieren. Nach Weihnachten habe man einen Ausschlag bei den Corona-Infektionszahlen gesehen, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag bei einem Klinikbesuch in Plauen im Vogtland.

Das Land befinde sich durch die Ausbreitung der britischen Virusvariante in einer schwierigen Situation. Das Vogtland sei der Entwicklung in Sachsen und in Deutschland um vielleicht drei Wochen voraus. Dort liegt die Wocheninzidenz auf 100.000 Einwohner derzeit bei mehr als 400. Er wolle versuchen, in der Bevölkerung noch einmal ein Bewusstsein zu schaffen, umsichtig zu sein, sagte der Ministerpräsident. "Wir erleben derzeit, dass zu viele Menschen ihren eigenen Weg in dieser Pandemie gehen." Dennoch müsse man jetzt noch einmal zusammenhalten. Ab Ende Mai werde man einen Effekt des Impfens sehen. Aber bis dahin seien es noch acht Wochen. "Seien sie vorsichtig!", sagte Kretschmer.