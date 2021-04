Einheitliche Regeln in Deutschland zur Eindämmung der Corona-Pandemie statt föderalem Flickenteppich. Dieses Ziel verfolgt die Bundesregierung mit der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Über diese sogenannte "Bundesnotbremse" debattierte heute der Sächsische Landtag auf Antrag der AfD in einer Sondersitzung.

Erwartungsgemäß lehnt dabei der Oppositionsführer im Freistaat die Gesetzesänderungen ab. Aus Sicht des AfD-Fraktionsvorsitzenden Jörg Urban sei die "Bundesnotbremse" gar "staatszersetzend". Mit der Gesetzesänderung würden Länder und Landkreise in ihren Kompetenzen übergangen und somit entmachtet werden. Drastische Worte, auf die teils ähnlich drastisch Widerspruch folgte.

AfD-Fraktionsvorsitzender Jörg Urban (Archivbild) Bildrechte: dpa

"Institutionen deligitimieren"

Für die CDU im Landtag zeigt sich erneut: Die AfD versuche wieder einmal mit einem Antrag und Anschuldigungen Institutionen zu delegitimieren. Der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Dierks spricht dabei von "ekelhafter Propaganda". Komplett realitätsfern für Dierks: Die AfD vergleiche die coronabedingten Einschränkungen in Deutschland mit den Grundrechtsangriffen des Lukaschenko-Regimes in Weißrussland.

CDU-Abgeordneter Alexander Dierks (Archivbild) Bildrechte: dpa

Gleichwohl betrachtet Sachsens CDU-Fraktion den Gesetzentwurf zum neuen Infektionsschutzgesetz kritisch, wie etwa den Inzidenzwert als alleinigen Maßstab für coronabedingte Einschränkungen. Dennoch würden sich die Christdemokraten nicht aus ihrer Verantwortung inmitten der dritten Corona-Pandemiewelle herausstehlen und die Warnungen von Wissenschaftlern und Intensivmedizinern übergehen, so CDU-Fraktionschef Christian Hartmann.

Ebenso kritisieren die Bündnisgrünen Teile des geplanten neuen Infektionsschutzgesetzes. So seien nächtliche Ausgangssperren lebensfremd, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert. Dazu würden die festgelegten Inzidenzwerte für einige Bundesländer eher einen Rückschritt in der Pandemiebekämpfung bedeuten. Der AfD-Antrag aber sei gänzlich ungeeignet, um die dritte Pandemiewelle zu brechen und nur ein Mittel, um in der AfD-eigenen Filterblase zu punkten, so Schubert.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert sagte, der AfD-Antrag sei ungeeignet zur Pandemiebekämpfung. (Archivbild) Bildrechte: Bündnis90/Die Grünen/Dirk Hanus

Linke: "Infektionsschutzgesetz zu spät"

Für die Linksfraktion macht sich die AfD als Verteidiger der Grundrechte lächerlich. Gerade die Alternative für Deutschland habe in ihren eigenen Reihen Mitglieder, die Grundrechte immer wieder in Frage stellten und angreifen würden, so Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt. Für ihn kommt das geplante neue Infektionsschutzgesetz schlichtweg zu spät: Viele Krankenhäuser seien schon wieder überlastet oder stünden vor der Überlastung.

"Es ist absurd, dass Millionen Menschen weiter täglich zur Arbeit gehen, während ihr Privatleben und einzelne Branchen seit Monaten eingefroren sind", sagte Gebhardt in der Debatte. Die Linke fordert deshalb eine zwei bis drei Wochen andauernde Ruhephase am Arbeitsplatz. Betroffene Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten dabei fast vollständig ihre Kosten erstattet bekommen.

Der Linken-Franktionschef Rico Gebhardt forderte eine zwei bis drei Wochen andauernde Ruhephase am Arbeitsplatz. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

SPD-Fraktionschef Dirk Panter betont in der Debatte den Unterschied zwischen eigener Wahrnehmung und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Persönlich halte Panter wenig von Ausgangssperren. Allerdings urteilen Epidemiologen ganz klar, dass Ausgangssperren notwendig seien, um das Corona-Virus in den Griff zu bekommen. Alleine seien sie zwar nicht ausreichend, aber ohne dieses Mittel zur Pandemiebekämpfung hätten Länder wie Portugal ihre hohen Inzidenzwerte nicht wieder unter Kontrolle bekommen. Dennoch würde es Panter befürworten, die Kapazitäten von Intensivbetten wie in Sachsen als bundesweiten Maßstab für coronabedingte Einschränkungen aufzunehmen, also den Gesetzentwurf nachzubessern.

Bundesnotbremse wird akzeptiert

Von Seiten der Staatsregierung nahm CDU-Staatskanzlei-Chef Oliver Schenk zur "Bundesnotbremse" Stellung. Die Landesregierung akzeptiere zwar die geplante Gesetzesänderung. Vor allem vor dem Hintergrund hoher Inzidenzwerte und einer steigenden Auslastung der Krankenhäuser sei bundeseinheitliches Handeln gefordert. Dennoch sei man mit einigen Regeln nicht einverstanden. Diese wolle Sachsen in einer Protokollnotiz im Bundesrat festhalten. Als Kritikpunkte nannte Schenk unter anderem die Regelungen zur nächtlichen Ausgangssperre und die Konsequenzen für Schulen und Kitas.

Staatskanzleichef Oliver Schenk (Archivbild) Bildrechte: dpa