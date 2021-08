Die Krankenhäuser in Sachsen müssen sich auf die Versorgung von immer mehr Long-Covid-Patienten einstellen. Die Krankenhausgesellschaft Sachsen warnt vor Versorgungsproblemen. Der stellvertretende Geschäftsführer, Friedrich München, sagte: "Weil wir in Sachsen in der zweiten Welle eine hohe Anzahl an Erkrankten hatten, rechnen wir mit vielen Patienten, die unter Langzeitfolgen leiden." Betroffen seien nicht nur durch eine Corona-Infektion schwer Erkrankte, sondern auch Menschen, bei denen die Erkrankung leicht verlaufen sei.



Zu den Long-Covid genannten Langzeitfolgen gehören etwa Erschöpfung, Müdigkeit, Atemnot, verminderte Gedächtnisleistungen und Organschäden, beispielsweise am Herz.