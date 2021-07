Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen liegt mit fünf weiterhin deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt (14,5). Das geht aus den Daten des Robert-Koch-Instituts hervor, die in der Nacht veröffentlicht wurden. Die höchsten Wocheninzidenzen weisen weiterhin Dresden, Leipzig und der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge auf. Auch im Landkreis Leipzig steigt der Wert seit Tagen an.