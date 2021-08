Die Corona-Zahlen in Sachsen steigen weiter leicht an. Laut aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei acht. Innerhalb der vergangenen Woche wurden von den Gesundheitsbehörden 324 Neuinfektionen gemeldet. Die höchsten Wocheninzidenzen haben weiterhin der Landkreis Leipzig (17,8), die Stadt Leipzig (12,5) und die Landeshauptstadt Dresden (11,9). Mit Ausnahme der Landkreise Zwickau und Mittelsachsen sowie des Erzgebirgskreises sind die Inzidenzzahlen in den übrigen Regionen leicht angestiegen.



Im Landkreis Leipzig liegt die Inzidenz den fünften Tag in Folge über dem Schwellenwert zehn. Damit gelten dort ab Freitag wieder strengere Corona-Beschränkungen. Sie betreffen etwa die Maskentragepflicht beim Einkaufen und Kontaktbeschränkungen.



Bundesweit hat das RKI 5.000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages registriert. Das sind fast 1.500 mehr als vor einer Woche. Die Wochen-Inzidenz ist auf 25,1 gestiegen.