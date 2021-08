Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen liegt mit 7,6 weiterhin deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Lediglich der Landkreis Leipzig (15,5) und die Stadt Leipzig (14,8) liegen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts über der Zehner-Marke, nach der sich Lockerungen etwa bei der Maskentragepflicht richten. Dresden nähert sich mit 9,2 diesem Wert wieder leicht an. Die niedrigsten Inzidenzwerte im Freistaat haben aktuell das Vogtland, der Landkreis Zwickau und der Landkreis Görlitz. Die aktuellsten Zahlen stammen laut RKI allerdings von Ende der vergangenen Woche. An Wochenenden werden häufig keine Daten übermittelt.