In Sachsen sind in der vergangenen Woche 273 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat ist leicht auf 6,7 gestiegen. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut damit weiter deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (20,4). Im Vergleich zum Vortag sind die Inzidenzzahlen in Leipzig sowie in den Landkreises Leipzig, Meißen und Sächsische Schweiz/Osterzgebirge angestiegen. Über der Zehner-Marke, die in Sachsen für strengere Corona-Regeln steht, liegt aktuell nur Leipzig. In Dresden hingegen könnten die Regeln ab Sonntag wieder gelockert werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz auch morgen und damit fünf Tage in Folge unter der zehn bleibt.