In Sachsen haben die Gesundheitsbehörden binnen einer Woche 316 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das geht aus der aktuellen Statistik des Robert-Koch-Instituts von Dienstagmorgen hervor. In ganz Sachsen gab es demnach erstmals seit zwei Monaten wieder mehr als 100 Ansteckungsfälle binnen eines Tages. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat liegt nahezu unverändert mit 7,8 deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt (23,5).

Besonders hohe Inzidenzen weisen in Sachsen der Landkreis Leipzig mit 20,5 und die Stadt Leipzig mit 12,0 auf. In Dresden ist die Inzidenz der ersten Tag wieder auf 11,1 gestiegen. Allerdings waren aus Sachsen am Wochenende dem RKI keine Zahlen gemeldet worden, sodass sich die gestrigen Werte auf den Stand vom Freitag bezogen.