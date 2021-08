In Sachsen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an. Der Freistaat liegt mit 9,8 nur noch knapp unter der Zehner-Marke. Besonders hoch ist die Wocheninzidenz im Landkreis Leipzig (31), wie aus der aktuellen Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Über zehn liegen ferner Chemnitz, Leipzig und Dresden. In Sachsen haben die Gesundheitsbehörden binnen sieben Tagen laut RKI 401 nachgewiesene Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Bundesweit steigt Wocheninzidenz kontinuierlich

Bundesweit steigt die Corona-Wocheninzidenz unvermindert an. Das RKIt meldete am Donnerstagmorgen einen Wert von 27,6. Am höchsten sei er in Hamburg mit 63,6. Binnen eines Tages wurden rund 5.600 Corona-Neuinfektionen registriert, 2.100 mehr als vor einer Woche.