In den drei Landkreisen liegt die Inzidenz seit mehreren Tagen über 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Für den Landkreis Meißen werde die weitere Entwicklung abgewartet, da erst morgen die in der Corona-Schutzverordnung vorgesehene 5-Tages-Frist abläuft. Insgesamt liegen sechs Landkreise in Sachsen (Stand 18. März) bei der Corona-Wocheninzidenz über der kritischen 100er-Marke. Auch landesweit betrug der Wert am Donnerstag fast 110 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, wie aus der Online-Übersicht der Landesregierung hervorgeht.