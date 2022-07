"Wir unterscheiden uns nur ganz geringfügig", so Siko-Chef Grünewald. "Wir sagen Ü-70 und diejenigen mit Risikofaktoren. Wenn man die dann rausrechnet, dann bleiben ganz wenige über 60-Jährige übrig, die in die EU-Empfehlung reinfallen, aber nicht in die sächsische."