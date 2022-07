Gesundheitsministerin Petra Köpping wirbt weiterhin für Impfungen als besten Schutz vor schweren Erkrankungen. Bildrechte: dpa

Sachsen Gesundheitsministerin Petra Köpping warb am Dienstag im Landtag erneut für Impfungen. "Zentral bleiben Schutzimpfungen gegen das Coronavirus", sagte die SPD-Politikerin. Neben den niedergelassenen Medizinern und Betriebsärzten sowie Kliniken stünden Tierärzte, Zahnärzte und Apotheken bereit. Die 13 staatlichen Impfstellen würden im Herbst personell aufgestockt.



Auch Landkreise und Kreisfreie Städte werden - wie schon im Frühjahr - in den Impfprozess eingebunden. Die Kommunen erhalten dazu 16 Millionen Euro Unterstützung vom Freistaat. Jeder, der möchte, solle sich so schnell wie möglich impfen lassen können.