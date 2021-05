Neubau der Sächsischen Aufbaubank in Leipzig: Die Kosten für den Bau sind dort auf insgesamt 165 Millionen Euro gestiegen und sorgten für Kritik vom Bund der Steuerzahler. Bildrechte: dpa

Zudem steht in sechs Wochen für einen Teil der Beschäftigten der Umzug in den neuen Hauptsitz der Bank in Leipzig-Mitte an. Ab 1. Juli sollen dort rund 200 Mitarbeiter ihr Büro haben - ab 2022 soll die Zahl auf rund 400 anwachsen. In Dresden bleiben zunächst gut 1000 Mitarbeiter. Für rund 165 Millionen Euro hat die SAB in den vergangenen Jahren dort einen Neubau errichtet. Die gestiegenen Baukosten sowie der Umzug mit der dann bestehenden Doppelstruktur hatten in der Vergangenheit immer wieder für Kritik gesorgt, unter anderem beim Bund der Steuerzahler. Vorstandschefin Leonhardt betonte hingegen, dass man mit den zwei Standorten näher an den Kunden sein wolle. Zudem sei der neue Standort auf dem ehemaligen Robotron-Gelände im Herzen Leipzigs nicht nur ein Bürogebäude, sondern die Hälfte des Grundstückes werde als öffentlicher Platz genutzt - mit Kommunikationsinseln und Wasserflächen. "Wir sind froh, dass es jetzt soweit ist", meint Katrin Leonhardt.