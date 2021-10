Ab 11. Oktober wird der Corona-Schnelltest zum Kostenfaktor. Der Bund stellt die Finanzierung der sogenannten Bürgertestung ein. Ungeimpfte, die den Testnachweis etwa für Kosmetik, Friseur oder Gaststättenbesuch brauchen, müssen ihn jetzt selbst bezahlen. Der Preis fällt je nach Anbieter unterschiedlich aus.

35 Euro kostet ab sofort der Schnelltest in den Zentren des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Den gibt es beispielsweise weiter in vier Testzentren des DRK Kreisverbandes Meißen. Die Anlaufstellen werden mit unveränderten Öffnungszeiten mindestens bis zum 31. Oktober geöffnet bleiben, wie Kreisgeschäftsführer Christoph Ruppert versichert. Er rechnet aber mit einer geringen Nachfrage. "Die aktuellen Vorgaben des Gesetzgebers bewahren uns leider nicht vor der Gefahr eines defizitären Betriebs der Testzentren", so Ruppert. Deshalb wolle man in den nächsten Tagen über die Weiterführung der Angebote entscheiden.

Das Rote Kreuz ist vor allem eine Krisenorganisation. Kai Kranich DRK Sachsen

DRK-Landessprecher Kai Kranich sieht die Aufgabe zu testen nicht mehr bei den Hilfsorganisationen. Bildrechte: MDR SACHSEN

Zum letzten Mal bietet der Dresdner Kreisverband am Sonntag Schnelltests an. Ab Montag gibt es vom Dresdner Roten Kreuz keine Teststation mehr, informiert DRK-Landessprecher Kai Kranich. Gänzlich hätte sich das DRK von den Testangeboten noch nicht verabschiedet, fügt er hinzu, aber es gebe einen flächendeckenden Rückgang. Von weit über 30 Kreisverbänden in Sachsen hatten bereits im Sommer nur noch acht Verbände Testzentren in Betrieb. Wenn die Dinge in eine Regelhaftigkeit übergehen, so wie es der Fall ist und auch Apotheken Tests anbieten, dann müsse man hier nicht mehr mitspielen, so Kranich.

Auch bei den Johannitern sind längst nicht mehr alle Testzentren offen, wie Sebastian Späthe von der Johanniter-Unfall-Hilfe informiert. Die Verbände Meißen/Mittelsachsen und Leipzig Nordsachsen haben laut Späthe keine Angebote mehr. Die Teststation im Dresdner Kulturpalast, wo sich in der Vergangenheit häufig Warteschlangen bildeten, bleibt. 25 Euro kostet hier der Schnelltest.

Das Testzentrum der Johanniter im Dresdner Kulturpalast bleibt geöffnet. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Etliche Testzentren privater Unternehmen, die im Frühjahr wie Pilze aus dem Boden geschossen waren, wurden im Laufe des Sommers infolge gesunkener Infektionszahlen und steigender Impfquote dicht gemacht. So befindet sich in Großpostwitz das einzige verbleibende Testzentrum der Reha Salus Gruppe in der Oberlausitz. Im Sommer waren es noch 15. Hier koste ab Montag der Schnelltest zehn Euro, kündigt Geschäftsführerin Margrit Weißig an. Ob sich das für sie rechnen wird, wisse sie noch nicht. "Das ist etwas, was wir gar nicht einschätzen können und wir haben auch schon mit befreundeten Testzentren telefoniert", so Weißig.

Überall sind große Fragezeichen, weil keiner weiß: Wer wird kommen? Wie viele werden kommen? Margrit Weißig Geschäftsführerin Reha Salus

Die Erste Hilfe Schule Dresden hält das Testcenter in Dresden-Pieschen geöffnet. 15 Euro werden hier pro Test fällig. "Wir behalten uns natürlich vor, diesen Preis gegebenenfalls anzupassen", teilt Geschäftsführer Karsten Olzmann mit. Das Testmobil der Firma stehe ebenfalls bereit und könne etwa für Events gebucht werden.

Das Testmobil der Erste Hilfe Schule Dresden kann weiter gebucht werden. Schnelltests kosten pro Stück 15 Euro. Bildrechte: Testmobil Erste Hilfe Schule Dresden

Wichtige Adresse für Corona-Schnelltests bleiben die Apotheken: "Wir gehen davon aus, dass ein Großteil der sächsischen Apotheken auch weiterhin Corona-Schnelltests anbieten wird, da bestimmte Personen noch immer Anrecht auf kostenlose Schnelltest haben, wenn diese nicht geimpft werden können oder keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt", sagt Kathrin Quellmalz vom Sächsischen Apothekerverband.

In Dresden testet beispielsweise die Sophien-Apotheke und die Apotheke am Ei über den 11. Oktober hinaus. Preislich werde der Antigenschnelltest bei 12,50 Euro liegen, informiert die Chefin Steffi Mattheus. Welche Apotheken den Service weiterführen, hänge auch von den räumlichen Gegebenheiten, den personellen Ressourcen und der Nachfrage ab, betont Quellmalz vom Landesapothekerverband.

Viele Apotheken haben die zusätzliche Durchführung von Schnelltests nur mit einer hohen Mehrbelastung bewältigen können. Kathrin Quellmalz Sächsicher Apothekerverband

Einen Überblick, wo man in Sachsen noch Testmöglichkeiten findet, zeigt die deutschlandweite Schnellteststellensuche von den Entwicklern der Corona-Warnapp. Die Internetseite werde täglich aktualisiert, so das Versprechen der Portalbetreiber.

In sächsischen Kommunen sucht man nach Wegen, die Kosten für die Tests im bezahlbaren Rahmen zu halten. So übernimmt die Stadt Thalheim im Erzgebirge die Miete für das lokale Testzentrum. Die Tests selbst könne und wolle die Kommune aber nicht bezahlen, stellte Bürgermeister Nico Dittmann klar. Auch Dirk Neubauer, Bürgermeister von Augustusburg, hält nichts von kostenlosen Tests. "Wir haben eine Impfkampagne. Viele haben sich wegen des Solidargedankens impfen lassen. An sie wäre es ein fatales Signal, wenn man den Nichtgeimpften jetzt die Tests bezahle. "Das halte ich auch nicht für okay", sagt Neubauer. Trotzdem müsse es weitergehen mit der Testerei. Aber zum kleinen Preis, damit niemand vom kulturellen Leben ausgeschlossen werde, so der Augustusburger Bürgermeister.

Wir müssen es hinkriegen, dass Tests bezahlbar sind. Dirk Neubauer Bürgermeister von Augustusburg

In Freiberg bezahlt die Stadt die Schnelltests für alle ihre Bürger und Bürgerinnen weiter. Das koste gar nicht so viel Geld, versichert Oberbürgermeister Sven Krüger. Zum einen zahle der Bund Tests etwa für Minderjährige oder Schwangere sowie das Land für Feuerwehren, Kultureinrichtungen und bestimmte Vereine. Dazu finanzieren viele Unternehmen Tests für ihre Angestellten. "Dann bleibt noch eine Gruppe von etwa fünf Prozent. Für die werden wir – sofern sie in Freiberg wohnen - den Test auch weiterhin kostenfrei anbieten", verkündet Krüger. Bis zu 14.000 Euro werde das bis Ende des Jahres kosten, schätzt der Oberbürgermeister. Das Geld ist da: Im Freiberger Haushalt sind laut Krüger insgesamt fünf Millionen Euro für Impfungen, Tests und andere coronabedingte Ausgaben vorgesehen.

Wir wollen auch Menschen mit geringeren Einkommen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Marcel Schmidt Oberbürgermeister von Stollberg