Sachsen will unterdessen einen aktiven Beitrag an Schulen leisten, um die Pandemie einzudämmen und Impfangebote insbesondere auf dem Land anbieten. Das sächsische Kultus- und das sächsische Gesundheitsministerium hatten angekündigt, das Angebot richte sich nicht nur an alle Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren in den Landkreisen. Auch deren Eltern, das gesamte an diesen Schulen tätige pädagogische als auch nichtpädagogische Personal sowie sonstige Interessenten an den Schulen könnten sich impfen lassen. Die Aktion selbst soll ab 13. September starten. Bereits in dieser Woche erfolge eine anonyme Abfrage der Impfbereitschaft, hieß es. Wer in der Stadt wohnt, soll zunächst noch zu Impfzentren gehen und bekommt dafür auch unterrichtsfrei. Impfempfehlungen liegen für alle Personen ab zwölf Jahren vor - sofern keine individuellen gesundheitlichen Probleme dagegensprechen.