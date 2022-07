Alle Klassenzimmer in allen öffentlichen und freien Schulen in Sachsen sollen mit CO₂-Ampeln ausgestattet werden. Darauf hat sich am Dienstag die sächsische Regierung verständigt. Ziel der CO₂-Messungen sei, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler besser vor Corona-Ansteckungen und Atemwegsinfektionen zu schützen, indem regelmäßig und ausreichend gelüftet werde, hieß es.