Die aktuell gültige sächsische Corona-Notfallverordnung soll bis zum 14. Januar unverändert verlängert werden. Das teilte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit. Ursprünglich sollte die Verordnung bis zum 9. Januar in Kraft bleiben.

Hintergrund sei die Datenlage, die aufgrund der Feiertage nicht solide sei, meinte die Ministerin. Außerdem sollen die bundesweiten Beratungen abgewartet werden. Noch in dieser Woche würden der Expertenrat der Bundesregierung, die Gesundheitsministerkonferenz, die Ministerpräsidentenkonferenz und der Krisenstab von Bund und Ländern Regeln zur Pandemie-Eindämmung beraten.

Bildrechte: dpa Alles, was möglich ist, soll mit der neuen Verordnung ermöglicht werden. Wir wollen Perspektiven aufzeigen. Aber es wird auch mit einer massiven Omikronwelle in zwei bis drei Wochen in Sachsen gerechnet. Petra Köpping Sächsische Sozialministerin

Öffnungsperspektiven für Kultur und Skibetrieb werden diskutiert

Am Freitagabend (7. Januar) sollen dann die Eckpunkte der neuen Verordnung vorgestellt und am darauffolgenden Mittwoch (12. Januar) in der Kabinettssitzung beschlossen werden. Sie soll sich laut Köpping an der Schutzverordnung aus dem November 2021 orientieren. Darin waren verschiedene Maßnahmen bei Überschreitung der Vorwarn- und Überlastungsstufe ergriffen worden. Die Vorwarn- und Überlastungsstufe orientieren sich an der Bettenbelegung der Krankenhäuser.

Im November 2021 galten diese Grenzwerte für Verschärfungen und Lockerungen der Corona-Regeln. Diese sollen auch ab Mitte Januar wieder zur Anwendung kommen. Bildrechte: MDR/Sozialministerium Sachsen

Zum Beispiel solle entschieden werden, wie es mit Kultureinrichtungen, dem Skibetrieb und der Personenbegrenzung bei Versammlungen weitergehen soll, kündigte die Ministerin an. Die neue Corona-Schutzverordnung soll am 15. Januar in Kraft treten und bis zu den Winterferien in Sachsen gelten.

Regeln in Schulen und Kitas bleiben unverändert