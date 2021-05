Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes regelt die Öffnung von Kitas und Schulen ab bestimmten Corona-Inzidenzwerten. Schulen müssen ab einem Wert von 100 zunächst Wechselunterricht anbieten. Steigt der Wert auf 165 und mehr werden Schulen und Kitas geschlossen, lediglich eine Notbetreuung ist möglich. Bildrechte: MDR/Annika Potthoff

Ab welcher Inzidenz müssen Schulen in Wechselunterricht gehen?

In Regionen, die mindestens drei Tage lang eine 7-Tage-Inzidenz von über 100 aufweisen, gibt es an allen Schulen Wechselunterricht.

Wann dürfen Schulen wieder öffnen und Wechselunterricht anbieten?

Wenn der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 165 liegt, dürfen Schulen im entsprechenden Landkreis bzw. der Kreisfreien Stadt in den Wechselunterricht gehen. Davon betroffen sind im Freistaat derzeit drei Regionen: die Landkreise Leipzig, Nordsachsen und der Vogtlandkreis (Stand 18.05.2021). Ab dem 20. Mai sollen Schulen in den Landkreisen Bautzen, Görlitz, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wieder ebenfalls wieder Wechselunterricht anbieten.

Wie ist der Wechselunterricht gestaltet?

Klassen werden aufgeteilt und meist im wöchentlichen Wechsel unterrichtet. Eine Gruppe lernt also zu Hause, während die andere am Präsenzunterricht teilnimmt. In der darauffolgenden Woche wird gewechselt. Laut Kultusministerium kann aber jede Schule selbst entscheiden, wie sie den Wechselunterricht gestalten möchte und kann. Das hänge auch von den unterschiedlichen Bedingungen der Schulen vor Ort ab. An den Grundschulen werde eher das Wochenmodell umgesetzt, an den weiterführenden Schulen werde es hingegen unterschiedlich gehandhabt, hieß es aus dem Ministerium.

Wie werden Kinder in der Woche ohne Präsenzunterricht betreut?

Eine Notbetreuung wird in den Grundschulen angeboten. Sie gilt erneut für Kinder, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten.

Ab wann findet wieder regulärer Unterricht statt?

Liegt der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt, dürfen Schulen im entsprechenden Landkreis bzw. der Kreisfreien Stadt wieder vollständigen Präsenzunterricht anbieten. Das gilt derzeit in den Städten Leipzig und Dresden. Ab dem 19. Mai sollen auch die Schulen der Landkreise Nordsachsen und der Vogtlandkreis wieder vollständigen Präsenzunterricht anbieten können.

Auf Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen haben die Schulschließungen keine Auswirkungen, sie dürfen weiter am Präsenzunterricht im Wechselmodell teilnehmen. Gleiches gilt für folgende Abschlussklassen und -jahrgänge:

Oberschulen,

Gymnasien (Jahrgangsstufen 11 und 12),

Berufsschulen (einschließlich Abschlussklassen im Berufsgrundbildungsjahr und Berufsvorbereitungsjahr sowie Vorabschlussklassen, deren Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2020/2021 am ersten Teil einer in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen durchgeführten Abschlussprüfung teilnehmen),

Berufsfachschulen (einschließlich Vorabschlussklassen der Berufsfachschule für anerkannte Ausbildungsberufe),

Fachschulen,

Fachoberoberschulen,

Berufliche Gymnasien (Jahrgangsstufen 12 und 13),

Abendoberschulen,

Abendgymnasien (Jahrgangsstufen 11 und 12),

Kollegs (Jahrgangsstufen 11 und 12)

Förderschulen, die nach den Lehrplänen für die Oberschule unterrichtet werden,

Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen,

Studienreferendare im Vorbereitungsdienst an den Lehrerausbildungsstätten.

Die Klassengröße in Förderschulen ist deutlich kleiner als an anderen Schulen. Deshalb ist laut Kultusministerium kein Wechselunterricht und damit auch keine Notbetreuung erforderlich. So könne auch bei einer Inzidenz über 165 grundsätzlich kontinuierlicher Präsenzunterricht angeboten werden.

Für wen besteht Testpflicht?