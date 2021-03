Reaktionen Schulöffnungen nach Ostern: Mehr Tests, weniger Notbremse

Nach Ostern sollen die Schulen und Kitas in Sachsen auch in Regionen öffnen dürfen, in denen die 7-Tage-Inzidenz dauerhaft über 100 liegt. Das haben Ministerpräsident Michael Kretschmer und Sozialministerin Petra Köpping am Dienstag angekündigt. Demnach solle es aber eine erweiterte Corona-Testpflicht geben - auch für Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler an Grundschulen. Zwei wöchentliche Tests sollen zur Pflicht werden. Auch über Tests in Kitas will die Regierung in den kommenden Wochen sprechen.