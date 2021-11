Schule Maskenpflicht im Unterricht bleibt wegen vieler Corona-Fälle bestehen

Sachsens Schülerinnen und Schüler müssen vorerst weiter eine Maske im Unterricht tragen. Der für kommende Woche geplante Verzicht wurde nach Angaben des Kultusministeriums auf Eis gelegt. Grund sei das Erreichen der Vorwarnstufe bei der Anzahl an Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern. Damit gilt ab Klassenstufe 5 weiterhin Maskenpflicht im Unterricht.

Der Landeselternrat kritisierte die Entscheidung. In Unternehmen, der Verwaltung, in Sportstätten, Restaurants und Kinos gelte für Genesene, Geimpfte oder Getestete keine Maskenpflicht, hieß es. "Insofern ist es sinnvoll, dass für unsere Kinder an Schulen ebenso verfahren wird", sagte der stellvertretende Vorsitzende des Landeselternrates, André Jaroslawski.