Die hohe Zahl an Corona-Infektionen wirkt sich zunehmend auch auf die Schulen in Sachsen aus. Laut Kultusministerium wurde wegen zahlreicher Corona-Fälle bislang für 16 Schulen eine vollständige respektive teilweise Schließung angeordnet.

Für die meisten Einrichtungen gilt vorerst eine Frist bis zum Freitag. Die vollständige Schließung der Grundschule Naunhof gilt jedoch bis 17. November. Dort waren 26 Schüler aus allen Klassenstufen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ebenfalls vollständig geschlossen bleibt bis zum 17. November die Astrid-Lindgren-Grundschule in Plauen, wo laut Ministerium eine sehr hohe Zahl an Neuinfektionen bei Kindern, Lehrern und Erziehern festgestellt wurde. Bis 17. November kann auch an der Grundschule "Carl Böhme" in Freiberg kein Unterricht stattfinden. Dort gab es in verschiedenen Klassen Corona-Fälle.