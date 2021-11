In Sachsen müssen immer mehr Schüler und Lehrkräfte in Corona-Quarantäne. Wie das Kultusministerium mitteilte, kamen in der ersten Novemberwoche 44 Lehrerinnen und Lehrer sowie 2.587 Schülerinnen und Schüler neu in Quarantäne. Die Zahlen von dieser Woche sind noch nicht bekannt. Aktuell sind in Sachsen 45 Schulen ganz oder teilweise geschlossen oder arbeiten im eingeschränkten Regelbetrieb, wie das Ministerium MDR SACHSEN mitteilte. Zwölf der Einrichtungen können in der kommenden Woche wieder öffnen.